تفاصيل مقتل مسن وإصابة شقيقه على يد بلطجية بالمرج

لقي مسن مصرعه، وأصيب شقيقه بجروح ، اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة ، في منطقة المرج.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي؛ يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، وأسفرت عن مقتل أحد طرفيها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وجود جثة مسن، مصاب بجرح غائر إثر طعنه بسلاح أبيض، وتوفي مُتأثرًا بإصابته، عقب تقنين الإجراءات، ونجح رجال المباحث في ضبط المتهمين، وجار مناقشتهم حول ملابسات الواقعة.

وحُرر محضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.