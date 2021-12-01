الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم 3 طالبات عقب تناولهن وجبة فاسدة بسوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيبت 3 طالبات بالمعهد الأزهري  بمركز المنشأة جنوب سوهاج بحالة تسمم، إثر تناولهم طعامًا فاسدًا "إندومي" تم نقل الطالبات إلى المستشفى المركزي للعلاج وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "أصالة. ح .ع" 16 سنة و"سعاد. ر. ع" 16 سنة و"عائشة. ا .ت"، 16 سنة  في الصف الأول الثانوي بمعهد الفتيات الأزهري بالمنشأة مصابات بقيء مستمر ومغص وإسهال، وقررن أنهن تناولن طعام عبارة عن "إندومي" من محل بقالة ملك "مدحت. ر. ا ا" 40 سنة.

وقرر والد الأولى جمال 40 سنة مدرس ووالدة الثانية "زينب. ح. م" 42 سنة، ربة منزل، بمضمون ما جاء بأقوال الفتيات، واتهموا البقال بالتسبب في إصابة الفتيات بالتسمم وتولت النيابة التحقيق.

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