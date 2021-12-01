طبيب نفسي يوضح أنواع العنف ضد المرأة ونظرة المجتمع له

بالتزامن مع حملة الـ«16 يوم»وهي حملة بدأت أنشطتها في الفترة من 25 من نوفمبر وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث أعلن المجلس القومي للمرأة أن الحملة هذا العام ستكون تحت شعار «كوني»، وفي هذا الصدد نظم «الدستور» ندوة بالمقر الخاص به لمناقشة أساليب العنف ضد المرأة والوقوف على القوانين الخاصة بها وتنفيذها حيث تمت استضافة أمل سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني ومؤسس حملة أنتي الأهم، والكاتبة الصحفية داليا فكري.

وللحديث عن الآثار النفسية الخاصة بالعنف قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي والمخ والاعصاب جامعة عين شمس، العنف ضد المرأة له العديد من الأشكال بطريقة مباشرة وهو العنف الجسدي، أو غير مباشرة عن طريق العنف النفسي أى العزل في مكان، أو عن طريق استخدام الأموال كوسيلة للضغط النفسي وغيرها، كما تعتبر صورة المرأة المعيلة عنف نفسي ضد المرأة.

جانب من ندوة جريدة الدستور

وأضاف إبراهيم مجدي : ولكي نبدأ بتأسيس جيل قائم على احترام حقوق المرأة لابد أن ننتبه للأطفال داخل المدارس والبيوت فتربية الطفل الذكر بأن يضرب أخته أو التمييز بينهم هذا يخلق جيل لا يحترم حقوق غير وينظر للمرأة نظرة دونية تترسخ معه فيما بعد، فليست فكرة القوامة هي الإهانة من خلال الضرب.

فيما يخص التأثير على الأطفال بالنسبة للعنف:

أكد الدكتور إبراهيم أن نسبة 60 من 100 من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الأطفال بسبب العنف أو الانفصال وعدم احترام الطرفين بعضها البعض حيث يتم استخدام الطفل لصالح أحد الطرفين، ويقع الطفل ضحية وغالبا العنف الصادر عن الطفل يكون بسبب رؤيته للعنف أمامه، مما نجد الطفل انطوائي لديه تبول لا إرادي اضطرابات نفسية عدة يمكن أن تصل للفصام.