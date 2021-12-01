الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختفاء أختام شعار الجمهورية بمكتب صحة في المحلة

الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة

أعطى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، توجيهاته إلى الدكتور أمل شمس مدير إدارة صحة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة اختفاء أختام شعار الجمهورية بنطاق مكتب صحة خامس بمنطقة شارع نعمان الأعصر.

كما كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة والمتسبب في تعطيل مصالح المواطنين طوال الساعات الأخيرة .

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء اختفاء شعار الجمهورية بمكتب صحة خامس بشارع العباسي الجديد بدائرة قسم شرطة ثان المحلة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية د تلقي إخطارا من العميد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبري يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مسئولي مكتب صحة خامس بنطاق شارع العباسي الجديد بدائرة القسم حول اختفاء أختام شعار الجمهورية من داخل ديوان مكتب الصحة .

كما باشرت  القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلي مكان الحادث وتطورات الواقعة .

كما انتقل المقدم محمد صقر مفتش مباحث قسم شرطة ثان المحلة  وقوات من الشرطة السرية والنظامية بذل جهود أمنية مستمرة للتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت  سرعه ضبط المتهم  المتسبب بإختفاء أختام شعار الجمهورية.

التحقيق واقعة اختفاء أختام شعار الجمهورية بمكتب صحة

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