الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدل الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما يكون لطيفًا على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة 

وجاء في بيان هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة، أنه من الممكن أن تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب ملاحي على البحر المتوسط وارتفاع الموج ٤ أمتار ونصف.

طقس الأربعاء 1 ديسمبر ٢٠٢١:

محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 15.
الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 15.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.
جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15.
شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.
جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 12.

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الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

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«أمطار خفيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس الخميس 2 ديسمبر ٢٠٢١:

محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 13.
الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.
جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

طقس الجمعة 3 ديسمبر ٢٠٢١:

محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 14.
الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.
جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

ارصاد الطقس الحرارة القاهرة الوجه البحري الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الارصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

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سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

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