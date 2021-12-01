مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين دراجتين بخاريتين ووجود جثث ومصابين.

انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين كان يستقل كل دراجة منهما شخصين، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ياسر رمضان بريك" 17 سنة، و"يوسف طارق لملوم" 17 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وإصابة مجهول الاسم والعنوان في عمر الـ 28 عاماً باشتباه نزيف في المخ، وإسلام شعبان عبد التواب 20 سنة، مصابًا باشتباه نزيف في المخ وكسور في عظام الوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.