100 فتاة في الكنيسة المعلقة ومتحف الحضارة ضمن «الملتقى 11 لثقافة وفنون المرأة»

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الملتقى الحادي عشر لثقافة وفنون المرأة مشروع "أهل مصر" الذي تنفذه الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويختتم فعالياته اليوم الأربعاء، بحضور 100 فتاة من محافظات حلايب وشلاتين، الوادى الجديد، مطروح، أسوان، جنوب سيناء، القاهرة " وذلك بقصر ثقافة الأسمرات، فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتنمية المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية للمرأة المصرية، والتمكين الاقتصادي لها.

بدأت فعاليات أمس بزيارة "الكنيسة المعلقة" بمصاحبة مجموع من المرشدين بإدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية، حيث أوضحا أنها تعد أحد أشهر وأقدم الآثار القبطية في مصر، حيث تمتاز الكنيسة بالطراز المعماري النادر الذي يجعلها واحدة من أجمل الكنائس في الشرق الأوسط، كما تمثل الكنيسة أول مقر للبطاركة في القاهرة، وتقع "الكنيسة المعلقة" بحي مصر القديمة، شارع مارجرجس بالقرب من معبد عزرا اليهودي وجامع عمرو بن العاص.

أعقب ذلك جولة فى مسجد "عمرو بن العاص" و"المتحف القومى الحضارة" برفقة شباب من مؤسسة يارو، أوضحوا خلالها أن المتحف يقع في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان، ويضم المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية، بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث، ويطل موقع المتحف على بحيرة طبيعية وهي بحيرة عين الصيرة.

استمرت لليوم الخامس على التوالي ورشة المسرح لعمل بروفات لمسرحية حواديت بنات "حدوتة لوزة" وهي مستوحاة من مشاكلهم الاجتماعية، تأليف وإخراج ريهام عبد الحميد، كما عقدت ورشة الريزين التى استكملت المدربة أمل أحمد عمل اكسسورات مختلفة الأشكال، ودمج الألوان لتصنيع حلى وديكورات وقوستر.

كما استكملت ورش الحرف التراثية منها ورشة حلى تراث "مصر القديمة" لعمل تشكيل الأسلاك للداخل مع الأحجار لصنع قلادة، أسورة، وحلق، خاتم، بمشاركة المدربة هدى هارون، بالإضافة إلى ورشة الخيامية وهو فن تراثي قديم لرسم بالقماش على قماش الدك، لتصنيع مفرش، وشنط، خداديات، مع الفنانة دعاء طلعت، بجانب ورشة الديكوباج التى تضمنت عمل براويز، وصوانى، فازات، قوسترات، باستخدام ألوان مختلفة وغراء، وبلاستيك، مع الفنانة دعاء طلعت، بجانب ورشة الطباعة مع التى قامت المدربة إيمان أحمد بشرح طريقة تربيط تيشرت ووضع الصبغات لعمل تأثيرات واشكال مختلفة على التيشرتات القطنية، وذلك تمهيدا لعمل معرض لنتاج الورش الفنية في ختام الفعاليات.