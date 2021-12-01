في اليوم العالمي له.. أعراض وطرق الوقاية من مرض الإيدز

يحتفل العالم 1 ديسمبر بـ"اليوم العالمي للإيدز"، وقد أصبح هذا اليوم واحدًا من أشهر الأيام الدولية المتعلقة بالصحة وفرصة رئيسية لرفع الوعي، ونرصد في التقرير التالي طرق الوقاية وأسباب انتقال الإيدز وفقًا لموقع “healthline”.

ما هي أعراض مرض الإيدز؟

يمكن أن تشمل أعراض الإيدز:

الحمى المتكررة

تورم الغدد الليمفاوية المزمنة، وخاصة الإبط والرقبة.

التعب المزمن.

تعرق ليلي.

بقع داكنة تحت الجلد أو داخل الفم أو الأنف أو الجفون.

تقرحات أو بقع أو آفات في الفم واللسان أو الأعضاء التناسلية أو الشرج.

نتوءات أو آفات أو طفح جلدي في الجلد.

الإسهال المتكرر أو المزمن.

فقدان الوزن السريع.

مشاكل عصبية مثل صعوبة التركيز وفقدان الذاكرة والارتباك.

القلق والاكتئاب.

حقائق انتقال الإيدز

يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ينتقل الفيروس في سوائل الجسم التي تشمل:

دم.

المني.

سوائل المهبل والمستقيم.

حليب الثدي.

تتضمن بعض الطرق التي ينتقل بها فيروس نقص المناعة البشرية من شخص لآخر ما يلي:

من خلال الجنس المهبلي أو الشرجي - أكثر طرق الانتقال شيوعًا.

من خلال مشاركة الإبر والمحاقن والأشياء الأخرى لتعاطي المخدرات بالحقن.

من خلال مشاركة معدات الوشم دون تعقيمها بين الاستخدامات.

أثناء الحمل أو المخاض أو الولادة من امرأة حامل إلى طفلها.

أثناء الرضاعة الطبيعية.

من خلال "التحضير المسبق" أو مضغ طعام الطفل قبل إطعامه له.

من خلال التعرض للدم والسائل المنوي والسوائل المهبلية والمستقيم وحليب الثدي لشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ، مثل من خلال عصا إبرة.

يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا من خلال نقل الدم أو زرع الأعضاء والأنسجة.

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز

الطريقة الأكثر شيوعًا لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية هي من خلال الجنس الشرجي أو المهبلي دون استخدام الواقي الذكري أو أي وسيلة عازلة أخرى.

اخضع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية. من المهم أن يتعلموا وضعهم وحالة شريكهم.

اخضع لفحص الأمراض الأخرى المنقولة جنسيًا (STIs)، إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية لواحد، يجب أن يعالجوا، لأن الإصابة بعدوى منقولة جنسياً تزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

تناول أدويتهم حسب التوجيهات إذا كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

تجنب مشاركة الإبر أو الأدوات الأخرى.