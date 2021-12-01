ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تُطلق قافلتين للتوعية بالصحة الإنجابية في قنا

أعلن الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين للتوعية بالصحة الانجابية و أهمية تنظيم الأسرة في محافظة قنا على مدار اليوم وغدًا الخميس.

وأوضح “عباس”، في بيان، أنه سيتم توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال ومتابعة الحمل وتقديم خدمات المشورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابي على صحة الأم والطفل.

ولفت إلى أن هذه القوافل ستقوم بتقديم الخدمات الطبية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات المنتفعات من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة والنساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة، ضمن القوافل التي تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كافة أنحاء القرى المستهدفة، بدعم من الحكومة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ونوه بأنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات مما يساعد علي تمكينها اقتصاديًا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك لدعم توجهات الدولة لتنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب، بهدف تحسين الخصائص السكانية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن سيتم إطلاق عدد من القوافل الطبية للتوعية بالصحة الانجابية بعدد من المحافظات والقرى ضمن مبادرة حياة كريمة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن هذه القوافل تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين فقط.