الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان مخططات تنمية مدينة «سلام»

وزير الإسكان ومحافظ
وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومخططات تنمية مدينة "سلام" شرق بورسعيد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانبة الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، بتخطيط قطع أراض بمدينة "سلام" شرق بورسعيد، لخدمة المشروعات اللوجستية، والميناء، ومشروعات الاستزراع السمكى، وغيرها من المشروعات بمحافظة بورسعيد، كما ناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عدداً من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة، على الجهود الواسعة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة، ومشروعات البنية التحتية، لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى، وأصحبت علامات مميزة بالمحافظة.

كان قد وافق أمس الثلاثاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 24 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة، بأنشطة متنوعة (جامعة – مصانع – خدمات صناعية – أمن غذائى – مدرسة – حضانة – تجارى إدارى سكنى – تعليمى – وغيرها).

وقال وزير الإسكان: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى، ومركز صيانة سيارات، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة 3 مصانع، ونشاط تجارى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مصنع، وخدمات صناعية، وأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط أمن غذائى، وتجارى، وإدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة، ومحطة تموين وخدمة سيارات، ونشاط تجارى إدارى سكنى.

القاهرة الجديدة فيديو العاشر من رمضان وزير الإسكان مشروعات المجتمعات العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-12-2021

رئيس «الضرائب»: إنشاء وحدة لدعم الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر «الهيروين» بالإسكندرية

انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور رئيسا وزراء البلدين

اليابان: 10 دول إفريقية فى قائمة حظر الدخول بسبب «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

المخابرات الإسرائيلية تضاعف جهودها لفهم ما يجرى وراء الكواليس فى إيران

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية