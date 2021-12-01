وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان مخططات تنمية مدينة «سلام»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومخططات تنمية مدينة "سلام" شرق بورسعيد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانبة الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، بتخطيط قطع أراض بمدينة "سلام" شرق بورسعيد، لخدمة المشروعات اللوجستية، والميناء، ومشروعات الاستزراع السمكى، وغيرها من المشروعات بمحافظة بورسعيد، كما ناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عدداً من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة، على الجهود الواسعة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة، ومشروعات البنية التحتية، لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى، وأصحبت علامات مميزة بالمحافظة.

كان قد وافق أمس الثلاثاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 24 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة، بأنشطة متنوعة (جامعة – مصانع – خدمات صناعية – أمن غذائى – مدرسة – حضانة – تجارى إدارى سكنى – تعليمى – وغيرها).

وقال وزير الإسكان: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى، ومركز صيانة سيارات، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة 3 مصانع، ونشاط تجارى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مصنع، وخدمات صناعية، وأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط أمن غذائى، وتجارى، وإدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة، ومحطة تموين وخدمة سيارات، ونشاط تجارى إدارى سكنى.