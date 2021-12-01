الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر ضبط بحوزته 3 كيلو «حشيش» في الطالبية

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

قررت نيابة الطالبية والعمرانية، حبس مسجل خطر له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، حال تواجده بدائرة القسم غرب المحافظة. 

البداية كانت بورود معلومات إلى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

 تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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