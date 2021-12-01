الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية لتحقيق الانضباط والسيطرة على المواقف عشوائية

حملات مرورية
حملات مرورية

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية، لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5122 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات المضبوطة: 1213 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 122 مخالفة السير بدون تراخيص، 4 مخالفات موقف عشوائى، 12 مخالفة لشروط التراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة. 

جدير بالذكر أن الأوناش التابعة لإدارات المرور، قد تمكنت من سحب 47 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري. 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، وأسفرت الحملات عن ضبط 3872 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة. 

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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