تنفيذ أكثر من 53 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

نفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن المركزي ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة، حملة مكبرة استهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية، والتي يتخذها عدد من التشكيلات العصابية، مسرحًا في أنشطتهم الإجرامية، لتجارة الأسلحة والمخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط عصابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 55 قطعة سلاح ناري، و166 قضية مخدرات وتنفيذ 53719 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزؤي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.