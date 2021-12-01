تجديد حبس سيدة ضبط بحوزتها 230 قرص مخدر في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتها 230 قرص مخدر من عقار التامول بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، لها معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصصت في الاتجار بالعقار المخدر وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليها حال تواجده بدائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 230 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجهتها بالمضبوطات أيدت ما جاء بالتحريات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.