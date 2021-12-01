الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لأول مرة في إفريقيا.. عرض «أرض الأحلام» بمهرجان القاهرة السينمائي

ارض الاحلام
ارض الاحلام

يعرض اليوم لأول مرة في أفريقيا، الفيلم الروائي "أرض الأحلام"، ضمن قسم العروض الخاصة بالدورة الـ 43، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أرض الأحلام" من إخراج شيرين نشأت، شجاع عزاري، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا.

تدور الأحداث حول سيمين مهاجر إيراني، تعمل في مكتب الإحصاء الأمريكي الذي بدأ برنامجا لتسجيل أحلام المواطنين، هوس سيمين الشخصي هو محاولة التقاط أحلام الأشخاص الذين قابلتهم من خلال تصويرهم ثم انتحال هويتهم سرا باللغة الفارسية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيلم الذي تبلغ مدته 113 دقيقة، هو أحد عروض السجادة الحمراء، وعرضه سيبدأ في الساعة الـ 9 مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبر، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

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