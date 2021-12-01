الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دعوى طلاق: تزوج بأخرى بعد أن أنفقت أموالي على علاجه

طلاق
طلاق

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد 22 عامًا زواج، وادعت زواجه دون علمها وخشيتها على نفسها من عنفه وملاحقته لها وتهديدها، ورفضه رد حقوقها الشرعية.

قالت الزوجة وقفت بجوار زوجي فى محنته، وبعت مصوغاتي ومنقولاتي واستدنت من أشقائي ما يتجاوز 190 ألف جنيه للإنفاق على علاج زوجي وسداد ديونه التى تراكمت عليه بعد مرضه وتركه العمل، وبعد أن استرد عافيته ذهب ليتزوج غيرى، بعد سنوات من كفاحى برفقته، ليهجرنى من أجل زوجته الجديدة، ويواصل تهديده لى للتنازل عن حقوقي الشرعية.

وأضافت: "دمر حياتي وطردني من منزلى الذى بنيته بتعبي وعملى برفقته، وذهب ليتزوج بأخرى بعد أن أنفقت كل أموالي على علاجه، فتحملت إهاناته وحاولت حل الخلافات بشكل ودي ولكنه رفض، واستولى على حقوقي الشرعية، وواصل ظلمه لي".

وتابعت الزوجة: "عندما طلبت الطلاق قام بمحاولة إسقاط حقوقي الشرعية وادعى أنني ناشز، واتهمنى بأنني زوجة لا تتحمل المسئولية، ومنذ عام ونصف العام وأنا أقف ضده فى المحاكم للحصول على حقوقي، بعد أن بعت مصوغاتي ومنقولاتي من أجله".

 

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