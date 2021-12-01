الاتحاد الأوروبي يُرحب بإجراء الانتخابات العامة في هندوراس

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات العامة في هندوراس يوم الأحد الماضي، مؤكدًا أنها جرت في جو هادئ وسلمي إلى حد كبير، كما أظهر الإقبال الكبير للناخبين التزامًا قويًا من قبل سكان هندوراس بالعملية الديمقراطية.

وأشار بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر، بعد دعوة من حكومة هندوراس، نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات وإجراء تقييم تقني مستقل وحيادي لجميع جوانب العملية الانتخابية عقب النتائج والتوصيات الصادرة عن بعثة مراقبة الانتخابات السابقة في عامي 2013 و2017.

وقدمت البعثة بيانا أوليًا بشأن الانتخابات ليلة أمس أشارت فيه إلى أن يوم الانتخابات كان هادئا إلى حد كبير وأن نقل النتائج الأولية للانتخابات يسير بسلاسة حتى الآن. وفي الوقت نفسه، اتسمت الفترة التي سبقت الانتخابات العامة بمستويات غير مسبوقة من العنف السياسي والاستقطاب الشديد.

وكما جاء في بيان البعثة، فقد لوحظ وجود عدد من أوجه القصور في الإدارة المؤسسية والتحضير للانتخابات.

ولفت البيان، إلى أنه بعد هذا التقييم الأولي، ستبقى بعثة الاتحاد الأوروبي في هندوراس حتى نهاية العملية الانتخابية وستنشر لاحقًا تقريرًا نهائيًا يتضمن توصيات لتحسين العمليات الانتخابية المستقبلية، بناءً على الالتزامات الدولية والإقليمية التي وقعتها هندوراس.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي سابقا استجابة لدعوة من وزارة الخارجية بجمهورية هندوراس، قرارا بنشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر القادم بهندوراس.

وعين جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، سيليانا زوفكو، عضو البرلمان الأوروبي، كمراقب رئيسي لهذه البعثة، مع الإشارة إلى نشر بعثات سابقة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العامة في هندوراس عامي 2013 و2017.