سيدة تشتكي زوجها: تعدى علي بالضرب المبرح أكثر من مرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وضم حضانة أطفالها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها بسبب هجر زوجها لها، وذلك بعد نشوب خلافات حادة بينهما، وتعديه عليها بالضرب المبرح أكثر من مرة، والتسبب لها بإصابات خطيرة استلزمت علاج يزيد عن 21 يومًا، وملاحقته لها بعدة قضايا نشوز وطاعة.

قالت الزوجة عشت بمنزل والدة زوجي طوال 9 سنوات زواج، برفقة شقيقاته، وتحملت عنفهن ضدي، وغيرتهن المبالغ فيها، ورغم جفائهن ومعاملتهن السيئة صبرت، لأعيش فى جحيم، وعندما طالبت زوجي بسكن مستقل طردني للشارع بعد إجباري على التنازل عن حضانة أولادي تحت التهديد.

وأشارت الزوجة فى دعواها: "عشت محرومة من أطفالي منذ 4 سنوات بعد أن سافر زوجي برفقتهم خارج مصر، وحرمني من حضانتهم، وتركني معلقة، ليتمكن مني المرض بسبب القهر الذي أصابني بعد فراقهم، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده، وإقامة أكثر من دعوى حبس، وطلاق للهجر".

وتابعت السيدة البالغة من العمر 38 عامًا، أمام محكمة الأسرة: "زوجى باعني بعد أن داومت والدته على تحريضه، وعلمت منذ عام بزواجه من زوجة أخري تقوم بتربية أولادي، بعد أن أوهم أطفالي أننى تزوجت تركتهم كذبا حتى يدفعهم لكراهيتي، ويمساومني على النفقات مستغل تدهور حالتي الصحية".

وأكدت: "زوجي عديم الرحمة.. رفض حتي تمكيني من سماع صوت أبنائي، بحجة عدم استطاعتي الاهتمام بهما بحجة يسار حالته المادية، وعاملنى بشكل قاسي ورفض الوساطة التى أرسلتها له، وتعدي على بالسب والقذف، وعندما أعترض ولجأت لمحكمة الأسرة وأقمت بلاغ ضده عاقبني باتهامي بتهم أخلاقية نالت من سمعتي".