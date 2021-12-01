الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

باعوها لـ«عبدالغفور البرعي».. اعترافات عصابة سرقة بطاريات «محطات المحمول»

ضبط عصابة
ضبط عصابة

اعترف لصوص في الإسكندرية بسرقتهم بطاريات خاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بالإسكندرية.

وقال المتهمون إنهم دأبوا على بيع المسروقات لتاجر خردة يتقمص شخصية "عبد الغفور البرعي" في مسلسل "لن أعيش جلباب أبي"، حيث يتقاسموا الأموال فيما بينهم.

ونجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مجموعة بطاريات خاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بالإسكندرية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بسرقة بعض البطاريات الخاصة بمحطة تقوية شبكة الهواتف المحمولة الخاصة بإحدى شركات الاتصالات بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وقيامهم ببيع المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (مالك محل خردة) "تم ضبطه"، وأرشد عن المسروقات.

وباستدعاء أحد مسئولى الأمن بشركة الاتصالات المشار إليها، قرر بأن تلك البطاريات خاصة بموقع الشركة، واتهم سالفى الذكر بالسرقة وتم حبس المتهمين.

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