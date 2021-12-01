«الزراعة» توضح كيفية مكافحة ذبابة الفاكهة في الحدائق المصابة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة معهد بحوث أمراض النبات عن كيفية مكافحة ذبابة الفاكهة في الأشجار المصابة وذلك من خلال:

أولاً: استخدام المصائد لمكافحة ذبابة الفاكهة.

- استخدام المصائد الفرمونية بمعدل مصيدة لكل خمسة أفدنة، بحيث يتم وضع المصايد على المحيط الخارجي للمزرعة وفائدة هذه المصائد هو تقدير التعداد الحشري وبالتالي تحديد موعد الرش من عدمه.

- عند وصول عدد الحشرات في المصيدة إلى 7 حشرات في الأسبوع، وجب التدخل بالمكافحة فوراً.

ثانياً: استخدام مبيدات ذبابة الفاكهة.

يتم الرش الجزئي لذبابة الفاكهة، ويجب في تلك الحالة إضافة جاذب غذائي ”بومينال" مع المبيد المستخدم مع تجنب تلوث الثمار وذلك كما يلي:

- رش جزئي بمبيد الملاثيون 57% بمعدل نصف لتر + واحد لتر بومينال ويكمل الخليط إلى 20 لتر مياه ويتم الرش علي جذوع الأشجار وذلك بإستخدام رشاشة ظهرية، علي أن يتم رش كل الخطوط أو رش خط وترك خط أو رش خط وترك خطين وذلك حسب تعداد الحشرة في المصايد ، مع مراعاة تكرار الرش كل 20 يوم في نفس مكان الرش السابق.

- يمكن وضع مصائد جاذبات جنسية ذكرية داخل المزرعة وليس على حدود المزرعة لاصطياد أكبر عدد ممكن من الذكور وبالتالي تقل نسـبة الإصابة .

- يتم وضع المصائد الغذائية على حدود المزرعة الخارجي حيث أنها تجذب الحشـرات على بعد 2 كم.

- يمكن إستخدام المبيد الحيوي كونسيرف بشكل رش جزئي، حيث يتم رش المحيط الخارجي للمزرعة من الجهة البحرية مع رش مربع 60× 60 سم علي المجموع الخضري الخالي من الثمار مع رش الأجزاء العليا من الأشجار.

- ضرورة جمع الثمار المصابة والتي سقطت تحت الأشجار ووضعها في أكياس بلاستيك سليمة ( شيكارة كيماوي سليمة) علي أن يتم إغلاقها جيداً وتركها علي المشايات معرضة لأشعة الشمس لمدة لاتقل عن شهر لقتل ما يوجد بها من أطوار ذبابة الفاكهة.

- جمع الثمار المصابة من على الأرض بصفة دورية ودفنها في حفرة عميقة وتردم بحيث لا يقل سمك التراب فوقها عن 30 سم