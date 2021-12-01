الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بالاعتداء على سائق بسبب تحميل الركاب في الجيزة

القبض على متهم
القبض على متهم

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالاعتداء على سائق بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالعمرانية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بالعمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد إسلام السيد، أن مشاجرة نشبت بين سائق وشخص آخر، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، مما أسفر عن إصابة السائق، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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