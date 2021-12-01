الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامع: مصر تسعى للاستفادة من إسبانيا كمعبر تجاري إلى أوروبا

نيفين جامع
نيفين جامع

رحبت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، برئيس الحكومة الإسباني والوفد المرافق له، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن إسبانيا شريك أساسي استثماري وتجاري مع مصر.

وأضافت جامع، خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور رئيسا وزراء مصر وإسبانيا، أن أسبانيا تستفيد  من مكانة مصر كمعبر للأسواق العربية والأفريقية وكذا مصر تستفيد من إسبانيا لتكون معبرا لدول أوروبا .

وأضافت أننا نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع إسبانيا، لافتة إلى أن أسبانيا رابع أقوى اقتصاد في أوروبا  وال١٤ عالميا، ومصر من أقوى الاقتصاديات في إفريقيا والدول العربية بالمركز السادس، مؤكدة أن حجم التبادل التجاري وصل ٢.١ مليار يورو  بين البلدين، وهذا يشير إلى تعافي التبادل التجاري بين البلدين.

ودعت وزيرة التجارة الشركات الإسبانية للاستثمار الصناعي والغذائي في مصر وخاصة الزيت الزيتون والتعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمطار القاهرة الدولي، "بيدرو سانشيز"، رئيس حكومة مملكة إسبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له. 

ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات الإسبانية.

وانطلق قبل قليل منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبيدرو سانتشيز، رئيس الوزراء الإسباني، ومشاركة عدد من مسؤولي ومستثمري الدولتين.

مكان التبادل التجاري الدكتور مصطفى مدبولي مطار القاهرة الدولي مصطفى مدبولى علاقات القاهرة الدولي وزيرة التجارة والصناعة

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وائل لطفي

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