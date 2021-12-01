الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر «الهيروين» بالإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات،  لاتهامه بحيازة مخدر “الهيروين” بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية اول بمحافظة الإسكندرية.

 وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 أسطوانات من مخدر “الهيروين” وزنت 750 جرامًا، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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