الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في انقلاب سيارة على «الصحراوي الشرقي» بسوهاج

جثة
جثة

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادث انقلاب سيارة على الطريق نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، أسفر عن مصرع قائد السيار.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يُفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي ومصرع شخص.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، انقلاب سيارة ومصرع شخص بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 60 إتجاه البحر الأحمر دائرة مركز أخميم

وتبين أنه أثناء سير السيارة "ربع نقل " قيادة المدعو أحمد ف ا ح 30 سنة سائق، ويقيم  الأقصر اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال “أمين.ح”، 32 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية كان يستقل السيارة رفقة المتوفي، أيد مضمون ما تقدم وأضاف بأنهما كانا في طريقهما إلى مدينة سفاجا لقضاء بعض الأعمال ونفى الشبهة الجنائية.

 تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

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وائل لطفي

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