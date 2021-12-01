الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أثناء عبورها مزلقان غير شرعي.. مصرع تلميذة صدمها قطار بسوهاج

قطار
قطار

لقيت تلميذة فى التاسعة من العمر مصرعها، بينما أصيب شقيقها العامل بإصابات متفرقة بالجسم، اصطدم قطار بهما حال امتطائهما دابة وعبورهما شريط السكة الحديد من مكان، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى والمصاب إلى المستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج يفيد بوفاة تلميذة وإصابة شقيقها اصطدم بهما قطار بدائرة المركز تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية باصطدام قطار بشخصين بناحية دائرة المركز وتبين أنه أثناء مرور القطار VIPأسوان القاهرة بدائرة المركز اصطدم بكل من أيمن ح ح ع 30 سنة عامل وشقيقته مريم ح ح ع 9 سنوات تلميذه ويقيمان بندر المنشاة حال إمتطائهما دابة وعبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما نتج عنه وفاة الثانية وإصابة الأول " كسر بالقدم اليمني وجروح متفرقة بالجسم " ونفوق الدابة.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي وأفاد  والدهما المدعو حمدان ح ع 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

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