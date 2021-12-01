الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة في ضبط «موقع رهانات كرة قدم» بأسيوط

ضبط متهمين
ضبط متهمين

اعترف 3 شباب بمحافظة أسيوط بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ودعوة الأشخاص راغبى الدخول على ذلك الموقع للرهان على مباريات كرة القدم المصرية والعالمية.

وأضاف المتهمون بتلقيهم أموالا من المراهنين قبل بدء المباريات ويتم توزيع الأرباح على رابحى الرهان وكذا التحصل على إجمالى مبالغ الخاسرين فى حالة خسارة الرهان وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية، وأن عدد المراهنين على ذلك الموقع تجاوز (500) مراهن وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ودعوة الأشخاص راغبى الدخول على ذلك الموقع للرهان على مباريات كرة القدم المصرية والعالمية، حيث يقومون بتلقى الأموال من المراهنين قبل بدء المباريات ويتم توزيع الأرباح على رابحى الرهان وكذا التحصل على إجمالى مبالغ الخاسرين فى حالة خسارة الرهان وذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية وأن عدد المراهنين على ذلك الموقع تجاوز (500) مراهن وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط.

وضُبط بحوزتهم عدد (3) هواتف محمولة، وضبط (إثنين من المشاركين فى المراهنات عن طريق الموقع المشار إليه واعترفا بأنهما يقومان بتلقى الأرباح فى حالة الفوز عن طريق المحافظ الإلكترونية وخسارة أموالهما فى حالة خسارة الرهان وكذا جميع المشاركين الأخرين فى الموقع المشار إليه.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها مُحملة بالعديد من مواقع المراهنات العالمية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والعديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين وراغبى المراهنات والتطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-12-2021

رئيس «الضرائب»: إنشاء وحدة لدعم الممارسين لنشاط التجارة الإلكترونية

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر «الهيروين» بالإسكندرية

اليابان: 10 دول إفريقية في قائمة حظر الدخول بسبب «أوميكرون»

انطلاق منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور رئيسا وزراء البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

المخابرات الإسرائيلية تضاعف جهودها لفهم ما يجرى وراء الكواليس فى إيران

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية