الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل لعازف الأوكورديون العالمى شيرشوكوف فى عيد المركز الروسى

لقطة من العرض
لقطة من العرض

فى إطار الاحتفال بالذكرى السنوية على تأسيس المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، ينظم البيت الروسى حفلًا موسيقيًا لعازف الأوكورديون العالمى "سفيتاسلاف شيرشوكوف" وفرقته "بارينيا"، اليوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر2021 فى تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح تشايكوفيسكى بمقر المركز بالدقى.

من جانبه، قال مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، إن البيت الروسى سوف ينظم عدة أنشطة فى المرحلة المقبلة متعلقة بعام التعاون الإنسانى بين البلدين وأيضًا بمناسبة ذكرى تأسيس المركز الثقافى الروسى، وأكد على أن ابواب البيت الروسى مفتوحة للجمهور المصرى لحضور الاحتفالية التى ستكون فى القاهرة يوم الأربعاء 1 ديسمبر وفى الإسكندرية يوم الخميس 2 ديسمبر 2021، وأيضًا لمتابعة باقى الأنشطة.

وأضاف شريف جاد، مدير النشاط الثقافى بالمركز، إن "سفيتاسلاف" معروف لدى الجمهور المصرى، حيث تكررت حفلاته فى العامين الأخيرين، فهو يعد عازف الأوكورديون الأول فى العالم، حيث يتمتع بأداء مبهر وكاريزما غير عادية على المسرح وله شعبية فى روسيا وخارجها.

كما صرح "شيرشوكوف" من موسكو أنه متشوق لزيارة مصر والعزف أمام الجمهور المصرى الذواق بالقاهرة والإسكندرية، "كما يسعدنى أن أشارك فى الاحتفالات بذكرى تأسيس المركز الثقافى الروسى"، حسب تعبيره.

جدير بالذكر أن فرقة "بارينيا" تم تأسيسها فى عام 1989، وعلى مدار تاريخها الفنى قامت بعدة جولات فى عدد من البلدان فى أوروبا وآسيا، وحصلوا عى العديد من الجوائز داخل روسيا وخارجها.

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العرض
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