سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، ارتفاعًا طفيفًا خلال فترة التعاملات اليوم الأربعاء، بمقدار قرشين فقط عن الأمس، حيث بلغ 15.75 جنيه، وهو ما لم يؤثر على استقرار السعر خلال الفترة الحالية، في ظل اهتمام كبير من المتعاملين في السوق المصرفي ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات بتوفير الدولار لتصريف أعمالهم، خاصة مع ارتباط سعر الدولار بأسعار الكثير من المنتجات والسلع الأساسية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه البوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب على العملات الأجنبية في معدلاتها الطبيعية، كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، نتيجة قيام البنوك بتوفير كميات الدولار اللازمة، بجانب تدفقات العملة من المصريين بالخارج.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق ذاته، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

وأيضاً سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى ذات الوقت، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

في النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.