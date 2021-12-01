الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 262.21 مليون والوفيات 5 ملايين و468697

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 262.21 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و468697.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:


الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 783397 48518558
الهند 468980 34587822
البرازيل 614428 22084749
المملكة المتحدة 144969 10228772
روسيا 529754 9636881
تركيا 76807 8792326
فرنسا 119016 7628327
إيران 129830 6117445
ألمانيا 101458 5861962
الأرجنتين 116554 5328416


- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:


الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


25 - العراق 23820 2081172
43 ‬‬‬‬- الأردن 11608 953943
44 - المغرب 14776 14776
48 - الإمارات 2145 741720
49 ‬- تونس 25373 717572

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

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