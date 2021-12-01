إصابات كورونا العالمية تتجاوز 262.21 مليون والوفيات 5 ملايين و468697

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 262.21 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و468697.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 783397 48518558

الهند 468980 34587822

البرازيل 614428 22084749

المملكة المتحدة 144969 10228772

روسيا 529754 9636881

تركيا 76807 8792326

فرنسا 119016 7628327

إيران 129830 6117445

ألمانيا 101458 5861962

الأرجنتين 116554 5328416



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



25 - العراق 23820 2081172

43 ‬‬‬‬- الأردن 11608 953943

44 - المغرب 14776 14776

48 - الإمارات 2145 741720

49 ‬- تونس 25373 717572

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.