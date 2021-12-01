الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا واليابان يحذران الصين من مهاجمة تايوان

الجيش الصيني
الجيش الصيني

قال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إن اليابان والولايات المتحدة لا يمكنهما الوقوف مكتوفتي الأيدي إذا هاجمت الصين تايوان، داعيًا بكين إلى إدراك ذلك.

وأضاف «آبي»، في كلمة ألقاها في منتدى فكري افتراضي، نظمه معهد أبحاث السياسة التايواني، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ في تايوان هي بمثابة حالة طوارئ في اليابان، وبالتالي فهي تخص التحالف الياباني الأمريكي.

وقال إن المسؤولين في بكين، وعلى رأسهم الرئيس الصيني، شي جين بينج، يجب أن يدركوا ذلك.

واستقال «آبي» من منصب رئيس الوزراء العام الماضي، وهو زعيم أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، ولا يزال مؤثرًا داخل الحزب.

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وائل لطفي

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