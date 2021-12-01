الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصين
الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء 113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 39 في اليوم السابق.
 

وأفاد بيان من اللجنة بأن 91 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 21 اليوم السابق.
 

وسجلت الصين 14 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقارنة مع 22 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وحتى يوم الثلاثاء، سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98824 إصابة مؤكدة.

 

وعلي صعيد أخر ، كشف خبراء صينيون عن أن المركز الصينى للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، خصص أسلوبًا لاختبار الحمض النووى يستهدف متحور أوميكرون لفيروس كورونا، ويواصل مراقبة تسلسل الجينوم للحالات الوافدة المحتملة.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكر الخبراء في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن تكتيكات الصين لمنع الحالات الوافدة وعودة ظهور الحالات المحلية العدوى ما زالت فعالة لمتحور أوميكرون.

 

وفي مواجهة المتحور الجديد، دعا الخبراء المواطنين بما فيهم من حصلوا على جرعات اللقاح بشكل كامل، إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وخلال الترانزيت، والقيام بملاحظة الحالة الصحية لأنفسهم، وتقليل السفر الداخلي وإلى الخارج غير الضروري.

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