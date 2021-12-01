موسكو: لا علاقة للكونجرس الأمريكى بـ«السيل الشمالى-2» لضخ الغاز الروسى إلى ألمانيا

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأنه لا علاقة للكونجرس الأمريكي بمشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقال لبوليانسكي خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول دعوات مشرعين في الكونجرس لفرض عقوبات على المشروع: "هذا شأن يخص روسيا وألمانيا، ومن الصعب أن أفهم ما هي علاقة الكونجرس الأمريكي به".

وتابع قائلًا: "بوسعهم أن يعبروا عن غضبهم تجاه أي شيء، ونحن لا نرى أي مشكلة في ذلك".

وأكد بوليانسكي أن موقف روسيا تجاه العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2" معروف، وهو يتمثل في أن تلك العقوبات غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي.

يأتي ذلك على خلفية عرقلة أعضاء جمهوريين في الكونجرس إقرار ميزانية البنتاجون بسبب رفض الديمقراطيين إقرار قيود إضافية على مشروع "السيل الشمالي-2" الذي تعتبره واشنطن "تهديدًا" على أمن الطاقة في أوروبا.

وكانت روسيا وألمانيا قد دافعت على المشروع، مؤكدتين أنه تجاري بحت.

وعلى صعيد آخر، أرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبب نجاح سياسة روسيا في منطقة الشرق الأوسط، إلى احترام بلاده للتقاليد والشئون الداخلية الخاصة بدول تلك المنطقة التي أكد على العلاقات الوثيقة والمتزايدة بينها وبين موسكو.

وبحسب ما أوردت وكالة نوفوستي، جاء ذلك في كلمة للرئيس الروسي خلال المنتدى الاستثماري "روسيا تنادي" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين، إن سبب هذا النجاح هو احترام الشركاء أي احترام تقاليدهم ودينهم وتاريخهم والامتناع المطلق عن التدخل في شئونهم الداخلية بل البحث عن نقاط الالتقاء معهم.

وأشار بوتين إلى أن الشرق الأوسط منطقة ترتبط بها روسيا تقليديًا بعلاقات وثيقة جدًا وطيبة.

وأضاف: "أما في العقود الأخيرة من الزمن فقد أصبحت هذه العلاقات أفضل وأكثر براجماتية وفعالية".

واعتبر بوتين أن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ العام 2011 والمعروفة تحت اسم "الربيع العربي"، لم تجلب للمنطقة سوى المآسي.