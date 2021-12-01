الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

التحالف العربى يعلن تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر الأربعاء، اعتراض قواته طائرة مسيرة وتدميرها بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي باليمن.

وأوضح التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن "الطائرة المسيرة أقلعت من مطار صنعاء واعترضت في أجواء محافظة عمران".

وأضاف: "رصدنا مصدر التهديد للطائرة المسيرة وسيتم قصفه الساعات القادمة"، مؤكدا أن "الاستجابة للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، "حوار المنامة" بدعم موقف الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة الوطنية على الأرض، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن و المنطقة.

وقال بن عزيز - في كلمته خلال حوار المنامة 2021، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة، ومليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام، وقابلت كل الاتفاقيات و المبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض و التعنت و التصعيد المتواصل و يجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية، و التي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة و السيطرة على مؤسساتها الدستورية.. وناقش المجتمعون، الدعم الإيراني للمليشيات في المنطقة؛ و خاصة جماعة الحوثي الانقلابية، وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

اليمن بعد طائرة تحالف التحالف العربي صنعاء التحالف طائرة مسيرة العرب العربي مطار صنعاء عربي مطار

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