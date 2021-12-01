الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير ألمانيا بالقاهرة: نتعاون مع مصر فى مشروعات تغير المناخ

سفير ألمانيا بالقاهرة
سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان

أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر فيما يخص تغير المناخ مع شركائها في جميع أنحاء العالم؛ لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس، وأن برلين تتعاون مع مصر بالفعل في العديد من المشروعات المتعلقة بالمناخ مثل مجال الطاقات المتجددة وإدارة النفايات الصلبة.


جاء ذلك في كلمته خلال احتفال "منتدى القاهرة لتغير المناخ" بالذكرى العاشرة لتأسيسه، بحضور المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة الدكتور علي أبوسنة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر.


وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة - على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء - أن هذا المنتدى بدأ لأول مرة عام 2011، بناء على تعاون السفارة، ووزارة البيئة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي؛ بهدف أن يصبح منصة لتبادل الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز التعاون بين صانعي السياسات وقطاع الأعمال والمجتمع العلمي والمجتمع المدني.

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