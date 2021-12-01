كيف ساهم افتتاح طريق الكباش في زيادة الإقبال السياحي بالأقصر؟

25 نوفمبر الماضي، كنا على موعد مع افتتاح تاريخي آخر بعدما أُذهل العالم بحفل نقل الممياوات الملكية، فأبدع القائمون على هذا الاحتفال لإعادتهم إحياء الاحتفال بفيضان النيل والذي سماه القدماء المصريين بعيد الأوبت، هذا الحدث هو افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، والذي شاهده الملايين حول العالم، واحتفت به قنوات التلفزيون المحلية والعالمية، وقد تم الافتتاح بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولم يمر سوى أيام على هذا الحدث التاريخي حتى كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن تسيير إحدى شركات الطيران الخاصة المصرية رحلات جوية دولية سياحية مباشرة بين مطارات القاهرة والأقصر والغردقة بداية من الأسبوع الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

ورصدت "الدستور" من خلال المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر ردود الأفعال والزيارات إليها بعد هذا الحفل، والذي أكدوا أن الزيارات زادت بالفعل ليس بالنسبة للسائحين الأجانب فقط بل أيضًا بين المصريين.

وكيل المرشدين بالأقصر: سير الزائر على طريق الكباش مغامرة ممتعة

بداية، تحدثنا مع محمود الطيب، مرشد سياحي ووكيل نقابة المرشديين السياحيين بالأقصر سابقًا، الذي قال إن أهمية هذا الطريق سياحيًا يكمن في جذبه مزيد من الزائرين، وخاصة السائح المكرر الذي زار مصر أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار وضعت عدد من الخدمات على طول هذا الطريق مثل الكافتريات، وفي الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر في منتصف المسافة تقريبًا هناك مكتب تذاكر يشتري منها تذاكر لاستكمال المسيرة إلى معبد الأقصر، وذلك في حالة السير على الأقدام، وذلك مستمر حتى الرابعة عصرًا بالنسبة لمعبد الكرنك، أما معبد الأقصر مستمر حتى الثامنة مساءً.

وأشار "الطيب"، في حديثه مع "الدستور"، إلى أن السير على الأقدام في هذا الطريق بالنسبة للزائر تعتبر مغامرة بالنسبة له يستمتع بخوضها، كما يوجد على طول الطريق لوحات شارحة لمراحل اكتشاف هذا الطريق، أيضًا المواقع الأثرية التي تم اكتشافها، وهو ما تم إنجازه بحرفية كبيرة، مؤكدًا أن هذا حدث سياحي وأثري كبير سيترتب عليه رواج كبير لمحافظة الأقصر.

محمود مع مجموعة من السائحين

مرشد سياحي: الأقصر تحولت إلى متحف مفتوح

وانتقلنا بعدها إلى إبراهيم محمود، مرشد سياحي في الأقصر وأسوان، الذي يرى أن الإقبال زاد محليًا من المصريين على زيارة الأقصر بعد حفل افتتاح طريق الكباش الذي تم منذ أيام، والذي كان منظمًا بشكل رائع فأصبح سببًا في زيادة الإقبال على الأقصر لرؤية معالمها، فتحولت من مدينة مصرية عادية إلى متحف مفتوح.

وأوضح "محمود"، في حديثه لـ"الدستور"، أن وقت الذروة في زيارة الأقصر من 20 ديسمبر إلى 10 يناير، إلا أنه بعد الافتتاح زادت الزيارات لكن بالنسبة للمصريين بشكل أكبر من الأجانب، وبعد هذا التنظيم الكبير أصبحت هناك رؤية أعلى لهذا المكان الأثري العظيم، ويرى أن الإقبال الأجنبي قد يقل خلال الفترة القادمة بسبب ظهور "أوميكرون" خوفًا من عودة سيناريو إغلاق الطيران.

مؤسس فرقة الجميزة بالأقصر: طريق أبو الهول هو امتداد لخريطة مصر

فيما قال ناصر النوبي منصور، مؤسس فرقة الجميزة الغنائية ومرشد اللغة الإسبانية والإنجليزية بالأقصر، إن الاحتفال بعيد الفيضان هو احتفال بالنيل واهب الحياة لكل دول حوض النيل، لذا فإن طريق أبو الهول هو امتداد لخريطة مصر من جنوب الحرم الجنوبي إلى معابد الكرنك رمزا لهذا الفيضان، وسوف يكون له مردوده على تنشيط السياحة في المستقبل القريب، وأن تعود الأقصر كما كانت قديمًا عاصمة السياحة المصرية، فهي تستحق ذلك بجدارة لأن بها ثلث آثار العالم، وهذه الاحتفالات سيكون لها مردود قوي على الحركة السياحية في الفترة القادمة والكريسماس ورأس السنة ليس فقط بالأقصر ولكن على أنحاء أقاليم مصر السياحية.

وأكد "النوبي"، أن الأعداد خلال هذه الفترة ما بعد الافتتاح زاد بشكل ملحوظ، خاصة بالنسبة للأجانب، متوقعًا أن يزيد إقبال المصريين عليها في فترة أجازة منتصف العام الدراسي.