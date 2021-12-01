صحيفة بريطانية: فرنسا تلجأ إلى الاتحاد الأوروبى بسبب أزمة المهاجرين

أكدت فرنسا أنها ستتواصل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها وارسو ببولندا، لوقف الهجرة والاتجار بالبشر في القنال الإنجليزي اعتبارًا من الأربعاء، على خلفية مقتل 27 شخصًا غرقا أثناء محاولتهم العبور من فرنسا إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي الأسبوع الماضي.



وأوضحت - صحيفة "اكسبريس" البريطانية ، اليوم الثلاثاء - أن إحدى طائرات الوكالة ستقوم بالتحليق بانتظام فوق سواحل فرنسا وبلجيكا وهولندا للكشف عن شبكات المهربين والقبض عليهم.



وفي اجتماع أزمة يوم الأحد الماضي، اتفقت فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا على العمل معًا لمكافحة التهديد المتزايد من عصابات تهريب المهاجرين في كاليه بشمال فرنسا، والتي استضافت الآلاف من طالبي اللجوء.