الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس المخابرات البريطانية يحذر من «ثورة تكنولوجية» تهدد النظام العالمى

ريتشارد مور
ريتشارد مور

حذر رئيس المخابرات الخارجية البريطانية «إم أي 6»، ريتشارد مور، من حدوث ثورة تكنولوجية خلال العقد القادم ستشكل تهديدًا كبيرًا للنظام العالمي.

ونقلت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، قول مور، إن التغييرات بعيدة المدى في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، ستغير حياتنا بطرق لا يمكننا توقعها"، محذرًا من مخاطر الفشل في الاستجابة لوتيرة التغيير التكنولوجي.

وشبه "مور"، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي أصبح رئيسًا لجهاز «إم أي 6» في أكتوبر 2020، هذه التغييرات التكنولوجية بالثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وأكد "مور"، أن التقدم في هندسة الكم وعلم الأحياء الهندسي سيغير صناعات بأكملها، لافتًا إلى أن الكميات الضخمة من البيانات المتاحة الآن في جميع أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب مع قوة الكمبيوتر المتزايدة والتقدم في علم البيانات، ستعنى بدمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية تقريبًا.

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