أحد أتباع نظرية مؤامرة QAnon يوجه رسالة مفتوحة إلى ترامب

وجه أحد أتباع نظرية مؤامرة QAnon رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يشكو فيها من أن التوقعات المشتركة داخل الحركة لم تتحقق.

ونشر داني وارن الرسالة عبر مجموعة QAnon مع الآلاف من الأعضاء على منصة "تيليجرام" وقال إنه أصبح أكثر انخراطا في حركة QAnon في يناير وتوقع حدثا يسمى "أكتوبر الأحمر"، والذي فشل في تحقيقه.

وقال: "أكتوبر الأحمر هو ادعاء لا أساس له من أن النخب العالمية وآكلي لحوم البشر وأن الذين لديهم الميول الجنسي للأطفال سيتم اعتقالهم وداعميهم في جميع أنحاء العالم"، مضيفا: "في بداية أكتوبر تم إبلاغنا عن أكتوبر أحمر، مع شائعات عن اعتقالات جماعية في جميع أنحاء العالم.. لقد تلقينا تلميحات من قبل خبراء" Q "بأن شهر نوفمبر سيكون الشهر الموعود، لكن لم يحصل شيء".

ويشير أتباع QAnon أحيانا إلى بعضهم البعض على أنهم "مستيقظون" في إشارة إلى "الصحوة الكبرى"، وهو حدث آخر لم يحدث، حيث كان من المفترض أن يقيم ترامب معركة عسكرية وأن يرسل خصومه السياسيين إلى السجن في يناير.

وعلى صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام عالمية، بإغلاق فندق ترامب إنترناشونال هوتيل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وسيغلق فندق «ترامب إنترناشونال هوتيل» الكائن في مبنى من القرن التاسع عشر أبوابه.

ويعد المبنى المؤلف من 12 طابقاً والذي بُني عام 1890 وتحولّ لاحقاً إلى مكتب بريد، ثالث أعلى برج في العاصمة الأمريكية.

وأنقذ ترامب المبنى من الهدم عام 2011 حين التزم باستثمار 200 مليون دولار في ترميمه. وافتُتح الفندق في خريف 2016 قبل أشهر قليلة من وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم ترامب شون سبايسر في أول مؤتمر صحفي للرئيس بالبيت الأبيض في يناير 2017، إن الفندق «مكان يفتخر به ترمب جداً». وأضاف حينها «أعتقد أنه يمثّل نوع الإدارة التي سيرأسها».

وأوكل ترامب السيطرة على إمبراطوريته العقارية لنجليه بعد تولّيه رئاسة الولايات المتّحدة، واعداً بألّا يتدخّل في نشاطات عقاراته.