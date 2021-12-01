كريم قاسم: «أوقات فراغ 2» يشبه «سهر الليالى» بشكل أنضج فى العلاقات

لا يختلف على موهبته في الوسط الفني اثنين، لم يكتفِ بشهرته الفنية فقط، بل طوّر الفنان كريم قاسم، من أدائه فمرّ على إنتاج الأفلام برفقة صديقه الفنان عمرو عابد، وخرجت عنهم فكرة الفيلم القصير "الحفرة" هو فيلم روائي قصير مدته 15 دقيقة، تدور أحداثه في مكان نائي بضواحي القاهرة، حيث يشارك رجلان في لعبة تقمص الأدوار، وعندما تصل اللعبة لنقطة اللاعودة، تنكشف جوانبهما المظلمة.

لم يكن الفيلم القصير "الحفرة" هو تجربة الإنتاج الأولى للفنان كريم قاسم، بل تعتبر الثالثة حتى الآن، والتي ستكرر كثيرًا بحسب حديثه لـ"الدستور"، وهي الثالثة بعد تجربة فيلم قصير انتجه للفنانة علا غانم وأرنب، وإنتاجه المشترك لفيلم "ليل خارجي".

يروي المنتج كريم قاسم أنه حضرَّ لفكرة الفيلم منذ فترة طويلة، حوالي أكثر من عامين، وبدأوا التصوير بالفعل، بحضور طاقم العمل المكوّن من الفنان صدقي صخر، والفنان أحمد بنهاوي، وإخراج الفنان عمرو عابد، وكانوا قد قاربوا على الانتهاء من تصويره حتى ضرب البلاد فيروس كورونا في مطلع شهر مارس منذ عامين مضوا، وعادوا للتصوير منذ فترة طويلة يومين فقط حتى انتهوا منه.

يستطرد الفنان كريم قاسم حواره لـ"الدستور"، أنه لم يتوقع نهائيًا ردود الفعل هذه على الفيلم وقت عرضه ومنافسته ضمن المسابقة الدولية للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، متابعًا: "شرف كبير جدًا لينا نجاحنا وقبول الفيلم ليكون عرضه الأول في مهرجان عظيم مثل مهرجان القاهرة، وشجعته هذه التجربة على تكرار الإنتاج مرة أخرى".

وأوضح قاسم أنه يعتبر مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمثابة الإنجاز، مشيرا إلى أن "الحفرة" تم اختياره من بين 5300 فيلم تقدمت للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان، وأن المنافسة قوية تعني أنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وتطرّق "قاسم" في حديثه عن عودة طاقم عمل فيلم "أوقات فراغ 1" للتمثيل الجزء الثاني منه، وسيكون التصوير مع بداية العام المقبل، بعد انتهائهم من مشاكل الإخراج والاستقرار على مخرج بعينه، مرورًا بالخلافات التي وقعت مع شركة الإنتاج، لافتًا إلى أن عودة تصوير الجزء الثاني بعد مرور أكثر من 15 عاما على أوقات فراغ مخاطرة كبيرة جدًا.

وتحدث كريم قاسم عن "أوقات فراغ 2" بأنه سيكون قريبًا لفيلم "سهر الليالي" أكثر بالنسبة له، وستدور حكاية الفيلم على العلاقات الناضجة القريبة من سن الثلاثينيات، وسيكون هناك "فلاش باك" كيف مرت الحياة على جميع الأبطال خلال السنوات الماضية.

ويشهد الفيلم القصير "الحفرة" للمخرج عمرو عابد، والمنتج كريم قاسم، عرضه العالمي الأول خلال منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، والذي أكد أن تجربة الإنتاج صعبة جدًا عن التمثيل “إحنا طلعنا مرفهين قوي”.

وتعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم، للمرة الأولى، عام 2006 من خلال بطولة فيلم "أوقات فراغ"، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام: "الماجيك" و"إي. يو. سي"، و"ليل- خارجي"، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم "الحفرة".