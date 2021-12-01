ارتفاع معدل استخدام الإنترنت عالميا جراء جائحة كورونا

أكد الاتحاد الدولي للاتصالات، في تقرير أصدره بجنيف، أن العالم شهد نموًا قويًا في استخدام الإنترنت جراء جائحة كورونا، وارتفع عدد المستخدمين من 4.1 مليار شخص في عام 2019 إلى 4.9 مليار في العام الجاري 2021.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الأكثر فقرًا لا تزال بعيدة عن اللحاق بركب ارتفاع استخدام الإنترنت، حيث إن 37 % من سكان العالم أو 2.9 مليار شخص لم يستخدموا الإنترنت على الإطلاق.

وأضح أنه من بين العدد البالغ 2.9 مليار شخص الذين لا يزالون غير موصولين بالإنترنت؛ فإن ما يقدر بحوالي 96 % يعيشون في البلدان النامية، وأن من بين هؤلاء البالغ عددهم 4.9 مليار نسمة المستخدمون للإنترنت، مئات الملايين لا يحصلون على فرصة للتوصيل بالشبكة إلا بصورة متقطعة، عن طريق أجهزة توصيل مشتركة أو باستخدام سرعات توصيلية تقوض بشكل ملحوظ من جدوى اتصالهم.

ونوه إلى أن الارتفاع الحاد غير المعتاد في عدد الأشخاص الموصولين بالإنترنت، يشير إلى أن التدابير المتخذة أثناء جائحة كورونا مثل الإغلاق الواسع النطاق وإغلاق المدارس جنبًا إلى جنب مع حاجة الأشخاص إلى النفاذ للأخبار والخدمات الحكومية، وآخر المستجدات الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ساهمت في حدوث طفرة في الاتصال بالإنترنت أدت إلى توصيل ما يقرب من 782 مليون نسمة إضافيين مقارنة بعام 2019.

وكشف التقرير وجود فجوة بين الأجيال في استخدام الإنترنت في جميع مناطق العالم؛ إذ يستخدم الشبكة حوالي 71 % في المتوسط من سكان العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، مقارنة مع 57 % من جميع الفئات العمرية الأخرى.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.