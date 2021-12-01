الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس
تونس

سجلت وزارة الصحة التونسية 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة التونسية، في بيان، بأنه تم أيضًا تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفًا و373 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 128 شخصًا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 691 ألفًا و31 شخصًا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

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