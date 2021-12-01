بداية «نوة قاسم».. سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق بالإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق متفرقة بالمدينة الساحلية، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لتقلبات جوية بالتزامن مع "نوة قاسم".



وتستعد الإسكندرية لـ"نوة قاسم" والتي تعد من أشد النوات التي تتعرض لها المدينة، وقد عرفت بـ"نوة قاسم"، كما أطلق عليها الصيادون، بسبب شدتها والتي تؤدي لانقسام المراكب والقوارب، كما يروى أنها سميت بهذا الاسم لغرق أحد الصيادين بها ويدعى قاسم، وتهب النوة مع بداية شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.



ومن جانبه، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحى باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.



وفى هذا الإطار، أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح على فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع إلى أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأكد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.

