الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تفرض قيودا على التأشيرات ضد 9 مسؤولين كوبيين

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، فرض قيود على إصدار التأشيرات ضد تسعة من المسؤولين في كوبا.


وقال الوزير، في تصريحات  إن هؤلاء الأشخاص متورطون في محاولة لكبت أصوات الشعب الكوبي من خلال القمع والاعتقالات غير العادلة بعد أن استهدف النظام الكوبي متظاهرين سلميين يوم 15 نوفمبر.


وأشار إلى أن هذا يأتي تنفيذا لقرار رئاسي بتعليق دخول غير المهاجرين إلى الولايات المتحدة من ضباط وموظفي الحكومة الكوبية ممن لهم صلة بتلك الأعمال .. مشيرا إلى أن من بين هؤلاء التسعة مسؤولين كبار في وزارة الداخلية والقوات المسلحة الثورية.


وقال الوزير الأمريكي إن القيود على التأشيرات تؤكد ما تهدف إليه الولايات المتحدة من دعم للشعب الكوبي وتعزيز المحاسبة ليس فقط لقادة النظام ولكن أيضا للمسؤولين الذين يساعدون في الاعتداء على الديمقراطية وحقوق الإنسان.


وشدد على أن بلاده تواصل استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ومساندة دعوة الشعب الكوبي لمزيد من الحريات والمحاسبة.

 

الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم مستقبل ألبانيا في الاتحاد الأوروبي

 

وعلى صعيد آخر، جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في ألبانيا والعدالة والإصلاحات الاقتصادية ومستقبلها في الاتحاد الأوروبي.


وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - إن واشنطن تثمن مرونة ألبانيا وحرصها على بناء ديمقراطية ملتزمة بالتسامح وحقوق الإنسان والتكامل الأوروبي.


وأضاف أن ألبانيا أظهرت هذه الروح مجددا هذا العام من خلال فتح أبوابها أمام الأفغان الفارين ومواصلتها توفير الملاذ الآمن لهم، كما فعلوا للمجموعات الأخرى الفارين من الاضطهاد على مدى العقود الأخيرة.


وتابع الوزير الأمريكي "اليوم نحن حلفاء داخل الناتو وفي العام المقبل سنعمل معا في مجلس الأمن الدولي".


وأعرب عن تطلعه إلى تعميق صداقة واشنطن وتيرانا إلى أبعد من ذلك، قائلا "إن الولايات المتحدة الأمريكية تفخر باعتبار ألبانيا صديق وشريك وحليف".


واختتم بيانه بالقول "إنه في عام 2021 الجاري، نحتفل بمرور 30 ​​عاما من العلاقات الدبلوماسية المستعادة، مما يعكس كل ما أنجزه الأمريكيون والألبان معا منذ عام 1991".

 

الولايات المتحدة دعوة وزارة الداخلية لوز اعتقال اقتصاد القوات المسلحة المهاجرين متظاهرين تصريح الأمريكي تصريحات دبلوماسي وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية ضباط الحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

قرار جديد من النيابة بشأن خطف 5 أطفال وهتك عرضهن داخل مدرسة بالمعادى

«الإفتاء» ترد.. ما حكم شراء الزوجة لمتطلبات المنزل من مال زوجها دون علمه؟

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية