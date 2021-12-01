«الصحة العالمية» تطلق تحذيرًا جديدًا لمتجاوزى الــ60 عامًا

نصحت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما بتأجيل السفر خوفا من تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور السلالة الجديدة المعروفة بـ"أوميكرون"، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.



وذكرت المنظمة - في بيان لها - أنه يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الحاد والموت، بما في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر أو المصابين بأمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، بتأجيل السفر".



وأضافت: "حظر السفر الشامل لن يمنع انتشار المرض بشكل عالمي، بل يضع عبئا ثقيلا على الأرواح وسبل العيش. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان للإبلاغ عن البيانات الوبائية والتسلسل وتبادلها".



وأشارت المنظمة إلى أنه يجب على جميع البلدان التأكد من مراجعة التدابير وتحديثها بانتظام عند توفر أدلة جديدة على الخصائص الوبائية والسريرية لوباء أوميكرون.



واختتمت المنظمة بيانها بالقول "إنه يجب تذكير جميع المسافرين بالبقاء متيقظين لعلامات وأعراض كوفيد-19، والحصول على التطعيم عندما يحين دورهم والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاحترازية في جميع الأوقات بما في ذلك استخدام أقنعة مناسبة، مع احترام التباعد الجسدي، واتباع آداب التنفس الجيدة وتجنب الأماكن المزدحمة وسوء التهوية.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا و إسرائيل و بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

والإثنين اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "أوميكرون" ستصل إلى الولايات المتحدة عاجلا أو آجلا لكن هذه السلالة تمثل "سببا للقلق وليس للذعر".