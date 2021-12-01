فاوتشى: اكتشاف 226 حالة لمتحور «أوميكرون» فى 20 دولة

قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للمجال الطبي إنه تم اكتشاف وجود 226 حالة إصابة لمتحور أوميكرون الفيروسي في 20 دولة ولم يتأكد بعد وجود إصابات في الولايات المتحدة.



وأضاف فاوتشي ، خلال إيجاز للصحفيين بالبيت الأبيض لمجموعة عملد كوفيدـ19، أن التغيرات التي تطرأ على هذا المتحور تجعله أشد اختلافا عن متحورات أخرى، مؤكدا أنه مغاير لمتحور دلتا رغم ظهور بعض تلك التغيرات في كليهما.



وكان ستيفان بانسيل المدير التنفيذي لشركة موديرنا قد حذر أمس من أن أوميكرون قد انتشر بالفعل في أنحاء الكوكب.



و أشار إلى أنه كانت هناك رحلات جوية يوم الجمعة الماضي وصلت إلى العاصمة الهولندية أمستردام قادمة من جنوب إفريقيا تضمنت 624 راكبا ثبت إصابة 61 منهم بفيروس كورونا و14 مصابا بمتحور أوميكرون حسب السلطات الهولندية.



كما أعلن مسؤولو الصحة في البرتغال أمس أن 13 عضوا وموظفا بفريق المحترفين لكرة القدم في البلاد أصيبوا بأوميكرون بعد عودة أحد اللاعبين من رحلة إلى جنوب إفريقيا.

و تحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

و صنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا و إسرائيل و بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

والإثنين اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "أوميكرون" ستصل إلى الولايات المتحدة عاجلا أو آجلا لكن هذه السلالة تمثل "سببا للقلق وليس للذعر".