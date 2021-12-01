سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم الأربعاء 1-12-2021

يقدم موقع "الدستور"، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 1-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية ة الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري .

على المستوى المحلي، سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 1 -12-2021

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، و 21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و 21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

و جاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء1 -12-2021

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان، وجزر القنال الإنجليزي، وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية، وجزر ساندويتش الجنوبية، والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، و تريستان دا كون.