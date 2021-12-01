اليوم الأربعاء.. بدء حواديت الأراجوز بالمحافظات من جديد

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تقدم عرض "حواديت الأراجوز" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بمحافظتي القليوبية ودمياط ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة دمياط، محافظة القليوبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، و عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

و أضاف حسن أن العرض يبدأ أول لياليه من مدينة بنها وقرى كفر شكر حيث يقدم عروضه ابتداءً من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل ٥ ديسمبر ، حيث تقدم العروض يوميا في تمام الساعة ١١ صباحا ماعدا يوم الجمعة في تمام السادسة مساء و بالمجان، ليقدم بعد ذلك عروض بدمياط الجديدة بمحافظة دمياط ابتداء من الإثنين ٦ ديسمبر وحتى السبت ١١ ديسمبر.

"حواديت الأراجوز "بطولة رندا قطب، محمود عامر، عادل الكومي، عادل خلف، مجدي عبيد، رندا إبراهيم، محمد خليل، عادل ماضي، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف رندا إبراهيم، و من إخراج محسن العزب.

وأعلن البيت الفني للمسرح المصري عن تقديم عدد من العروض المسرحية المختلفة خلال الفترة الحالية والمقبلة من بينها في محافظات الإسماعيلية و الإسكندرية والقاهرة وقنا وغيرها من المحافظات المختلفة وخاصة التابعة لمسرح المواجهة والذي يديره حقق نجاحا كبيرا وخاصة في محافظة أسيوط بينما يستعد البيت الفني للمسرح لتقديم عروس جديدة يقوم بعمل بروفات لها .