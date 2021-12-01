الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل إطلالات السجادة الحمراء على مدار عام 2021 بين نجمات هوليود

إطلالات السجادة الحمراء
إطلالات السجادة الحمراء في 2021

بدأ هذا العام بعروض جوائز افتراضية ومشاهير يرتدين بيجامات، ولكن مع اقتراب نهاية عام 2021، لم يكن هناك نقص في  الأحداث الشخصية أو خطوط الموضة وخلال السطور التالية أشهر إطلالات السجادة الحمراء لهذا العام حتى الآن:

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إطلالات السجادة الحمراء في 2021

يقدم موقع “insider” أفضل إطلالات السجادة الحمراء في 2021

بدأت جايسون سوديكيس هذا العام بإثارة ضجة حول قميصه المصبوغ بربطة عنق في حفل جولدن جلوب. 

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إطلالات السجادة الحمراء في 2021

بينما بدت أنجيلا باسيت ملكية كما كانت دائمًا في هذا الفستان المصنوع من الريش في حفل جولدن جلوب.

وأثبتت باسيت، الذي تبلغ من العمر 63 عامًا بشكل لا يصدق، أن اللون الأرجواني هو لون الملوك في هذا الفستان من دولتشي آند جابانا.

كما قدمت سينثيا إريفو في حفل جولدن جلوب هذا الفستان المهيكل باللون الأخضر الليموني والقفازات البيضاء الطويلة والكعب المرتفع.

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إطلالات السجادة الحمراء في 2021

فيما ارتدت Emerald Fennell أجمل البيجامات التي رأيناها في حفل جوائز اختيار النقاد. 

أما دومينيك فيشباك فتألقت في حفل جوائز اختيار النقاد بهذا الفستان المرصع بالجواهر، وصمم فستان Fishback الدراماتيكي من قبل ريم عكرا وألهم مظهر مكياجها.

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إطلالات السجادة الحمراء في 2021

وقالت فيشباك لمجلة فوج: “كان الفستان له  سحر هوليوود القديم للغاية، والذي ألهم تحديد قصة الشعر”  كما أن أحمر الشفاه والجواهر العارية أبقتاها شابة ومنتعشة.

فيما ارتدت أماندا سيفريد البدلة الرسمية الكلاسيكية بقميص لامع وشفة حمراء في حفل جوائز اختيار النقاد.

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إطلالات السجادة الحمراء في 2021

وأخذت فيبي بريدجرز هوسها بالهيكل العظمي إلى مستوى جديد في جرامي.

أيضًا ارتدي بريدجرز في كثير من الأحيان بدلة أثناء أدائها، وقد تم تصميمها لتبدو وكأنها هياكل عظمية، لكن فستان Thom Browne هذا ارتقى به إلى مستوى جديد، حيث كان مطرزا بالكريستال واللؤلؤ.

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إطلالات السجادة الحمراء في 2021

وقامت كولمان دومينجو بإقران قميص وسترة برتقالية جريئة مع بنطال متقلب منحني  في حفل توزيع جوائز الروح المستقلة.

مشاهير بيجامات سجادة حمراء فستان دولتشي آند جابانا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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