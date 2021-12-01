أفضل إطلالات السجادة الحمراء على مدار عام 2021 بين نجمات هوليود
بدأ هذا العام بعروض جوائز افتراضية ومشاهير يرتدين بيجامات، ولكن مع اقتراب نهاية عام 2021، لم يكن هناك نقص في الأحداث الشخصية أو خطوط الموضة وخلال السطور التالية أشهر إطلالات السجادة الحمراء لهذا العام حتى الآن:
يقدم موقع “insider” أفضل إطلالات السجادة الحمراء في 2021
بدأت جايسون سوديكيس هذا العام بإثارة ضجة حول قميصه المصبوغ بربطة عنق في حفل جولدن جلوب.
بينما بدت أنجيلا باسيت ملكية كما كانت دائمًا في هذا الفستان المصنوع من الريش في حفل جولدن جلوب.
وأثبتت باسيت، الذي تبلغ من العمر 63 عامًا بشكل لا يصدق، أن اللون الأرجواني هو لون الملوك في هذا الفستان من دولتشي آند جابانا.
كما قدمت سينثيا إريفو في حفل جولدن جلوب هذا الفستان المهيكل باللون الأخضر الليموني والقفازات البيضاء الطويلة والكعب المرتفع.
فيما ارتدت Emerald Fennell أجمل البيجامات التي رأيناها في حفل جوائز اختيار النقاد.
أما دومينيك فيشباك فتألقت في حفل جوائز اختيار النقاد بهذا الفستان المرصع بالجواهر، وصمم فستان Fishback الدراماتيكي من قبل ريم عكرا وألهم مظهر مكياجها.
وقالت فيشباك لمجلة فوج: “كان الفستان له سحر هوليوود القديم للغاية، والذي ألهم تحديد قصة الشعر” كما أن أحمر الشفاه والجواهر العارية أبقتاها شابة ومنتعشة.
فيما ارتدت أماندا سيفريد البدلة الرسمية الكلاسيكية بقميص لامع وشفة حمراء في حفل جوائز اختيار النقاد.
وأخذت فيبي بريدجرز هوسها بالهيكل العظمي إلى مستوى جديد في جرامي.
أيضًا ارتدي بريدجرز في كثير من الأحيان بدلة أثناء أدائها، وقد تم تصميمها لتبدو وكأنها هياكل عظمية، لكن فستان Thom Browne هذا ارتقى به إلى مستوى جديد، حيث كان مطرزا بالكريستال واللؤلؤ.
وقامت كولمان دومينجو بإقران قميص وسترة برتقالية جريئة مع بنطال متقلب منحني في حفل توزيع جوائز الروح المستقلة.