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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 1-12-2021

حالة الطقس فى مصر
حالة الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية فتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30%، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح (50:65 کم/س).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
الإسكندرية 21 15
وادى النطرون 22 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 23 16
دمنهور 22 14
بلطيم 22 15
مطروح 22 15
السلوم 19 14
سيوة 20 14
بورسعيد 21 14
دمياط 21 14
الزقازيق 22 15
المنصورة 21 15
الإسماعيلية 23 15
السويس 23 15
العريش 22 16
رفح 21 16
رأس سدر 24 16
نخل 21 11
نويبع 25 16
طابا 20 15
كاترين 21 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 27 15
الغردقة 28 16
مرسى علم 28 16
الفيوم 23 14
بنى سويف 23 12
المنيا 23 12
أسيوط 24 11
سوهاج 25 12
قنا 27 12
الأقصر 31 12
أسوان 31 13
إدفو 31 16
أبوسمبل 30 15
الوادى الجديد 26 14
شلاتين 31 19
أبو رماد 31 19
حلايب 28 20
رأس حدربة 27 20

مصر ارصاد المنيا سوهاج الاسماعيلى كاترين بني سويف صور البحر المتوسط درجات الحرارة الوجه البحري الإسماعيلية حالة الطقس السويس العريش الحرارة شرم الشيخ جنوب سيناء محافظ

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