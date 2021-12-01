8 نصائح من «حماية المستهلك» قبل الشراء في الأوكازيونات الموسمية

ينصح جهاز حماية المستهلك دائما ويقدم عدد من الروشتات والنصائح بمبدأ الوقاية خير من العلاج قبل الخوض فى الشراء خلال المواسم والأوكازيون والتصفيات الموسمية حتى لا يقع تحت استغلال التجار والإعلانات المضللة.

وتتضمن النصائح:

-قبل الشراء والاستعجال يجب أن تتأكد من طبيعة السلعة والمنتجات وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

-- يجب أن تتأكد من السعر للسلع والمنتجات قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية حتي لاتقع تحت خصومات وهمية وتكون أنت الخاسر.

-بعد التأكد من هذه النصائح السابقة ينصح بالحرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة «العروض» وأثناء إستلام المنتج أيضاً.

- تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

- مقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة.

-مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء مثال عبر هاتف أو بريد إلكتروني.

-على المستهلكين بالإلتزام بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات».

- يطالب الجهاز ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون.

وحذر جهاز حماية المستهلك في وقت سابق من العروض الوهمية والمنتجات غير المطابقة للمواصفات غير المطابقة للمواصفات في الاوكازيونات الموسمية.

وبث الجهاز رسائل تحذيرية عبر الـSMS، موضحا أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يرجى التواصل المباشر على رقم 19588، أو التقدم بشكوى عن طريق الواتس آب 01281661880.

وبث رسالة أخرى مضمونها "من حقك استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما لو بحالتها الأصلية".